Raadiohommikus: mida arutati suurel kohtumisel Washingtonis

Teisipäeva hommikul räägime Äripäeva raadios esmaspäeval USAs toimunud olulisest kohtumisest ja Rail Balticust ning viskame pilgu peale mitme ärivaldkonna käekäigule.
- Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kutsus Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi esmaspäeval Washingtoni. Kohale sõidavad ka Euroopa liidrid.
Öösel lõppeb kohtumine USA presidendi, Euroopa liidrite ja Ukraina presidendi vahel. Kell 9 tuleb raadiosse külla endine välisminister ja praegune Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet, kellega analüüsime kohtumise tulemusi.
Kliimaministeerium andis eelmisel nädalal riigikogu majanduskomisjonile ülevaate Rail Balticu Eesti osa ehitamisest – nii seniajani tehtust kui ka edasistest tegevustest. Rail Balticu teemade üle arutame kell 8 taristuminister Kuldar Leisiga.
Ehitusmaterjalide tootjate, advokaadibüroode ja kinnisvara korrashoiu värskeid aastaraporteid kommenteerib Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.
Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ken Rohelaan.
Päev jätkub nelja saatega:
10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates teeme juttu erinevatest ärimudelitest ja nendega kaasnevatest maksuriskidest, ka OÜ-tamisest. Külas on raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja omanik Enno Lepvalts, saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. LHV investorkogukonna juht Nelli Janson ja Swedbanki finantstoodete vanemspetsialist Rainer Saad võtavad pulkadeks lahti „Fantastilise Seitsmiku“ aktsiad ehk Apple’i, Microsofti, Amazoni, Alphabeti (Google), Tesla, Nvidia ja Meta Platformsi olukorra.
Lahatakse iga ettevõtte tugevusi ja nõrkusi, analüüsitakse valuatsioone ning antakse vastus küsimusele, millise tehnoloogiahiiu aktsia julgeksid eksperdid ise järgmiseks viieks aastaks portfelli osta. Saadet juhib Kaspar Viira.
13.00-14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Räägime ehitusprojektide lisa- ja muudatustöödest, mis on küll igapäevane reaalsus, ent sageli ka konfliktide allikas.
Külas on projekteerimisbüroo Esplan juhatuse esimees Kadi Metsmaa ja Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak, kes selgitavad, miks lisa- ja muudatustööd tekitavad tihti vaidlusi tellijate, projekteerijate ja ehitajate vahel ning kuidas neid saaks ennetada või vältida. Saadet juhib Teeli Remmelg.
15.00-16.00 “Turismitund”. Suve viimases saates räägime triatlonist, täpsemalt Ironmanist. Külla tuleb endine profitriatleet ja ala edendaja Ain-Alar Juhanson, kellelt uurime, miks tavalised pereisad nii suure innuga oma keha proovile panevad. Lisaks selgitame välja, mida tähendab logistiliselt ühe täispika triatloni ettevõtmine.
Ain-Alar Juhansoniga vestleb Joonas-Hendrik Mägi.
