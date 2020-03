EfTEN jätab aktsionäride koosoleku ära

EfTENi aktsionäride koosolek pidi toimuma 24. märtsil, kuid koroonaviiruse leviku tõttu jäetakse see ära.

Möödunudaastane EfTEN III fondi aktsionäride koosolek Foto: Andras Kralla

EfTENi juht Viljar Arakas kirjutas börsiteates, et arvestades koroonaviiruse levikut ja asjaolu, et kõigis Balti riikides on valitsused välja kuulutanud eriolukorra, on EfTEN Real Estate Fund III AS otsustanud tühistada koosolekukutse ja üldkoosoleku toimumise edasi lükata.