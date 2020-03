USA börs langes avanedes 10 protsenti

Börsiindeks S&P 500 langes 8 protsenti, kauplemine peatati taas 15 minutiks.

„Turg on paanikas,“ ütles MUFG Union panga peaökonoom Chris Rupkey. „Föderaalreservi otsus viia baasintressimäär sisuliselt nulli oli šokk ja turg ei võta seda nii, nagu tuleks Föderaalreservi ametnikud neile appi. Nad tõlgendavad seda nii, et kaduge teelt eemale, vaata alla, see võib olla väga, väga halb,“ ütles ekspert Bloombergile.