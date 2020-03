Vägikaikavedu USA ja Saksamaa vahel: kes saab vaktsiinifirma

Saksamaal töötab Tübingeni firma Curevac koroonaviiruse vaktsiini kallal. USA tahab firmat endale, Saksamaa ei taha sellest aga midagi kuulda.

Protestiplakat Curevaci kontori ees Foto: imago/Scanpix

Curevac teatas, et on koroonaviiruse vaktsiini uurimisega nii kaugel, et juunis või juulis võib alata juba otsustav testfaas.