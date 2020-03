Swedbank saab trahviga hakkama, kuid süüdistus on tõsine

Olavi Lepp võttis Robert Kitilt esmalt ajutisena panga Eesti haru juhipositsiooni üle eelmise aasta suvel. Ametlikult sai ta panga juhiks eelmise aasta oktoobris. Viimase aasta jooksul on pangas toimunud suurpuhastus. Foto: Liis Treimann

Rootsi finantsinspektsioon teatas neljapäeval, et Swedbank peab maksma umbes 360 miljoni euro (4 miljardi Rootsi krooni) suuruse trahvi seetõttu, et pangal on olnud suuri puudujääke rahapesu tõkestamise osas. Panga Eesti haru juhi Olavi Lepa sõnul trahvi maksmine suur probleem pole.

"Ülemäära palju see tõesti ei mõjuta," lausus ta neljapäevaõhtuses pressile mõeldud konverentsikõnes selle kohta, kui palju mõjutab see panga finantstervist.