Swedbank peaks saama 4 miljardi krooni suuruse trahvi

Seoses rahapesukahtlustega vahetas Swedbank välja mitmeid juhte, sealhulgas Eestiski, kui uueks juhiks sai Olavi Lepp (paremal). Vasakul Swedbanki Balti panganduse juht Charlotte Elsnitz. Foto: Liis Treimann

Swedbankil oli tõsiseid puudujääke rahapesu tõkestamise alases tegevuses, selgus Eesti ja Rootsi finantsinspektsiooni raportitest.

Rootsi finantsinspektsioon otsustas, et Swedbankile tehakse hoiatus ning pank peab tasuma trahvi summas 4 miljardit Rootsi krooni (umbes 360 miljonit eurot). Trahvi maksmiseks on pangal aega kaheksa kuud, sealjuures võeti arvesse koroonaviiruse mõjusid. Inspektsioonid usuvad, et trahvi maksmisega ei tohiks pangal probleeme olla.