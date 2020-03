Parim pensionifond kriisi jaoks

Ka pensionifondid pole koroonaviiruse mõjust puutumata jäänud. Foto: Andras Kralla

Kui eelmise aasta lõpetasid passiivsed indeksifondid enam kui 20protsendilise positiivse tootlusega, siis jooksval aastal on suur aktsiate osakaal ning passiivne juhtimine fondidele hävitavalt mõjunud. Pikaajaliselt on pilt teine.

Pensionifondid käivad ühte jalga aktsiaturgudega ja seega pole imestada, et jooksvale aastale peale vaadates pole leida ühtegi fondi, mis plusspoolel oleks. Oodatult on enim langenud suure aktsiate osakaaluga passiivsed fondid, mis sarnaselt maailma turgudega on pea 30%-le liginevas miinuses.