Suurbritannias aetakse koroonavaktsiini katsetusteks kokku 10 000 inimest

Ravimiettevõte AstraZeneca on koroonavaktsiini väljatöötamiseks löönud käed Oxfordi ülikooliga. Foto: Zuma Press / Scanpix

Koroonavaktsiini välja töötavad ravimiettevõte AstraZeneca ja Oxfordi ülikool kavatsevad Suurbritannias värvata 10 000 inimest, et katsetada koroonaviiruse vaktsiini, mida USA toetab 1,2 miljardi dollariga, kirjutab Reuters.

Ülikool teatas reedel, et partnerorganisatsioonid Suurbritannias on alustanud 10 260 inimese värbamist, nende seas on lisaks täiskasvanutele ka lapsed. Vaktsiinikatsetuste eesmärk on teha selgeks, kuidas inimese immuunsüsteem vaktsiinile reageerib ja kui ohutu see on.