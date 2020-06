Osaluseksperiment: kuidas uusarenduses õnnestub praegu hinda alla kaubelda

Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Triin Sõro Katusepapi 16 kortermajas. Foto on tehtud pärast eksperimendi avalikustamist. Foto: Andras Kralla

Äripäeva osaluseksperimendist selgus, et uusarenduses praegu korterit ostes hinda allapoole tirida on üsnagi võimatu missioon.

Kinnisvaraportaali esilehel ilutsevad müügikuulutused on kõige kallimad ja võiks arvata, et kes nende eest on maksnud, tahab oma kinnisvarast ka lahti saada. Paraku ei kehti see uusarenduste puhul – kriisi lõhna ei ole veel kuskil tunda.