Novaturase suurim aktsionär müüs oma osaluse

Novaturase aktsia on viimasel ajal käinud üles-alla. Foto: Novaturas

Novaturase aktsia on täna Vilniuse börsil kallinenud 15 protsenti, olgugi et eile teatas börsifirma, et ettevõtte suurim aktsionär Central European Tour Operator on müünud oma osaluse.

Novaturase juhtkond sai eile teate, et riskikapitalifondile Polis Enterprise VI kuuluv äriühing Central European Tour Operator müüs oma osaluse ettevõttes. Seda, kes Novaturase aktsiad ära ostis, veel ei teata.