Vichmann Novaturasest: see oli, on ja jääb Leedu firmaks

Marcel Vichmann Foto: Andres Haabu

Leedu reisikorraldajasse Novaturasesse investeerinud Marcel Vichmann ütles, et tegu on pikaajalise investeeringuga, ent suuri muudatusi ta Novaturasele praegu ei usu.

„Eeldan, et investoritel Eestist on omi mõtteid ettevõtte efektiivsemaks muutmisel, kuid ei usu, et keegi sooviks teha olulisi muudatusi Novaturase tegevuses ega hakka peakontorit mujale viima. Novaturas oli, on ja jääb Leedu ettevõtteks,“ arutles Vichmann.