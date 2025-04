Tagasi 30.04.25, 07:58 Kadri Kiisel kitsendas LHV uue juhi valikut LHV panga juht Kiisel Kiisel andis konkursi „Rahatarkuse vedur“ tänuüritusel antud intervjuus teada oma täpsematest plaanidest LHV Grupi uue juhikonkursi osas.

Kadri Kiisel konverentsil Kaubanduse Aastakongress 2024 esinemas.

Foto: Raul Mee

Aasta tagasi Äripäeva raadio vahendusel eksperimendis osalenud LHV panga juht Kiisel Kiisel, kes selle käigus ostis Coop Panga aktsiad, pole viitsinud neid seni maha müüa.

„Kuigi punases on. Aga juurde pole ka tahtnud osta. Eks ikkagi tuleb hoida fookust sellel, mis on kõige olulisem, ehk et minu suurem osa ajast läheb LHV pangale," selgitas Kiisel konkursi „Rahatarkuse vedur“ tänuüritusel antud intervjuus.

"Aga see oli tore eksperiment ning elasin Margus Ringile väga kaasa. Ja Coop Pank on täna Marguse nägu," lisas Kiisel.

Lisaks räägiti intervjuus aktsiatehingute tasudest, mille osas Kiisel andis LHV poolt selge lubaduse.

Vestles Jana Saarkoppel.