Föderaalreserv keelab aktsiate tagasiostmise ning piirab dividende

USA Föderaalreserv piiras dividendide maksmist ja keelas USA suurpankadel aktsiate tagasiostmise. Keskpanga viimase analüüsi ja andmete kohaselt võib COVID-19 põhjustada 700 miljardi dollari suuruse laenukahjumi ja lükata mõne laenuandja oma miinimumkapitali lähedale.

Neljapäeval teatas keskpank, et 33 laenuandjal, kes on läbinud stressitestid, keelatakse aktsiate tagasiostmine vähemalt selle aasta neljanda kvartalini. Kaheksa suurimat panka teatasid juba varem, et on peatanud väljamaksed vähemalt juulini.