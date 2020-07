SEB Eesti majandustulemused: koroonakriis pidurdas laenamist

SEB Eesti majandustulemustes selgub, et laenud on vähenenud ja hoiused kasvanud. Foto: Liis Treimann

SEB Eesti majandustulemustest selgub, et koroonakriis on pidurdanud majapidamiste ja ettevõtete laenamist, kuid soodustanud säästmist.

Majapidamiste ja ettevõtete kohandumine kriisiga on olnud SEB Eesti hinnangul hea. Poolaasta tulemustes tuuakse välja, et laenukasv on pidurdunud, kuid säästmine kasvanud. SEB laenuportfell kokku kasvas aasta esimeses pooles 6 protsenti ja hoiused 11,1 protsenti, samal ajal kui mullu olid samad näitajad vastavalt 11 ja 8,5 protsenti.