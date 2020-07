Monopoli sünd ehk kuidas sai Microsoftist rahamasin?

Microsofti ärimudel on omanike jaoks kujunenud tõeliseks rahamasinaks. Foto: Reuters/Scanpix

Investorid vaatavad Microsofti tihti kahetiste tunnetega – on teine noorusliku Apple’i kõrval kuidagi igav ja tee mis tahad, aktsia tundub alati kallivõitu. On kerge unustada, kui sügavale maailma arvutitesse ta end sisse on söönud ja sealt korralikku marginaali riisub.

Kui Microsoft oma elu alustas, ei viidanud miski sellele, et ta sääraseks monopoliks paisub. Legend räägib, et 19aastane Bill Gates ja 22aastane Paul Allen lõid ettevõtte nimega Micro-Soft hoopis seetõttu, et 1975. aasta Popular Electronicsi ajakirja esikaanel oli senitundmatu Altair 8800 mikroarvuti.