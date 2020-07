Mastercardi tulemused oodatust paremad

Mastercardi kasum ületas neljapäeval analüütikute ootusi, kuna madalamad kulud kompenseerisid koroonaviiruse tõttu vähenenud kaardimaksete languse. Sellest hoolimata langes puhaskasum rohkem kui 30%.

Koroonakriis on tabanud suurt osa ülemaailmsest jaemüügitööstusest, kuna enamikes riikides on kauplused siiani suletud, et vältida koroonaviiruse levikut.