Tagasi 09.05.25, 14:56 Vean 52 000 euro peale kihla, et Nvidia aktsia on alahinnatud Hoolimata Nvidia aktsia enam kui sajakordsest hinnatõusust viimasel kümnendil, alahindab turg minu hinnangul praegu graafikaprotsessorite valdkonna turuliidri kasvupotentsiaali.

Viimati ostsin Nvidia aktsiaid juurde jaanuaris, otse omanimelise konverentsi lavalt.

Foto: Raul Mee

Mida enam süveneda Nvidia suhtarvudesse ja tulevikuprognoosidesse, seda selgemalt hakkab silma toas olev elevant nimega PEG. Olen sellest finantssuhtarvust varemgi kirjutanud ning see on minu jaoks ennast eriti hästi tõestanud just kiiresti kasvavate firmade hindamise puhul, just nagu Nvidia seda on.