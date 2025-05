Tagasi 09.05.25, 16:51 Märten Kress: paar erilist indikaatorit peibutavad ostuvõimalustega Investor Märten Kress näeb turu tehnilist pilti vaadates 6–12 kuu perspektiivis tugevaid ostusignaale.

Investor Märten Kress positsioneerib ennast pikaajaliseks investoriks. Tema hinnangul peaksime järgmise aasta mai alguses statistikale tuginedes olema kõrgemal tasemel kui praegu.

Foto: Raul Mee

Tema sõnul on mitmed tehnilise analüüsi indikaatorid viidanud, et selleks korraks on aktsiaturud oma põhja teinud. Samas kui jälgida uudiseid, makromajanduse statistikat ning kuulata ökonomiste, tundub kõik hoopis vastupidi.