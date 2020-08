Nokia aktsial leitakse tõusupotentsiaali

Analüütikute sõnul on Nokia aktsial 14% tõusuruumi Foto: Reuters/Scanpix

Analüüsimaja Kepler Cheuvreux tõstis Nokia aktsia hinnasihti, kuna ettevõte näitab taastumise märke, selgub Swedbanki blogist Kukkur.

Kepler Cheuvreux' hinnangul võib Nokia käive lähikuudel jääda surve alla, kuna Hiinas on Nokia 5G turuosa vähenemas, kuid vaatamata sellele on lootust, et marginaalid hakkavad sel aastal paranema.