Hein ja Arakas soetasid Tallinki aktsiaid

Raivo Hein on viimasel ajal soetanud tublisti Tallinna börsi aktsiaid. Foto: Andras Kralla

Eelmisel nädalal ütles investor Toomas Kivimägi Äripäevale antud intervjuus, et on müünud Tallinki aktsiat. Tallinna börsi investor Raivo Hein ja EfTENi juht Viljar Arakas ütlesid seepeale, et on hoopis Tallinki ostnud.

“Hein just ostis Tallinki, hea odav kraam ja eks veri tänavatel on selleks parim aeg,” kommenteeris Hein Toomas Kivimägi otsust müüa Tallinki aktsiaid. Viljar Arakas vastas Heina kommentaarile “+1”.