Baltimaade suurim IPO teeks topeltnoteerimise Leedu ja Londoni börsil

Täna sai avalikuks, kus plaanib Leedu riigile kuuluv Ignitis Group enda väärtpaberid noteerida. Foto: Ignitis Group

Leedu riigile kuuluv energiaettevõte Ignitis Group plaanib väärtpaberid emiteerida Vilniuse ja Londoni börsil, selgub täna avaldatud dokumendist. Ettevõte läheb kaasama kuni 700 miljonit eurot.

Ettevõtte, mis teeb arvatavasti Baltimaade seni suurima börsidebüüdi, toonitab samas, et tegu ei ole veel börsile tulemise ametliku protsessi algusega. Nii kinnitas Ignitis Group Leedu majanduslehele Veršlo Žinios. Leedu lehe sõnul on tegu formaalsusega, mis on vajalik rahvusvahelisel börsil aktsiate noteerimiseks.