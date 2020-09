Valitsus plaanib kolm riigifirmat erastada

Enne Enefit Greeni jõudis Balti börsile tulla Leedu energiaettevõte Ignitis. Pildil Enefit Greeni juht Aavo Kärmas. Foto: LIIS TREIMANN

Kui plaanid teostuvad, siis peaks järgmistena tulema börsile Enefit Green ja erastamisele lähevad veel Eesti Teed ja Operail, selgub rahandusministeeriumi pressiteatest.

„Jätkuvalt on kavas müüa need riigi äriühingud, mida ei pea riik omama ehk kus turg toimib ning mille vastu on huvi,“ ütles rahandusminister Martin Helme. “Hetkel on pooleli Eesti Teed ASi enampakkumine. Ettevalmistamisel on Enefit Green ASi vähemusosaluse börsile viimine. Valitsuskoalitsioon on põhimõtteliselt kokku leppinud ASi Operail müügi, mille viisi ja ulatuse määratlemiseks eeltöö alles käib.“