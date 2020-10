Tõnu Pekk pensionireformist: põhiseaduse tõlgendamine pole täppisteadus

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk pensionireformi valguses oma investeerimisstrateegiat ei muuda. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Riigikohtu üldkogu hääletus pensionireformi teemadel tuletas meelde, et põhiseaduse tõlgendamine pole täppisteadus, kirjutab Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk.

Riigikohtu liikmed polnud kaugeltki ühel nõul - tervelt kolmandik neist arvas teisiti. Teistsugune riigikohtu koosseis võinuks anda teistsuguse tulemuse, aga demokraatlikus riigis loeme tänase otsuse lõplikuks ja president kuulutas ka seadusemuudatused välja.

Meie, Tuleva liikmed, märkasime juba mõnda aega tagasi, et raha koguda saab palju targemalt ja väiksemate kuludega. Me tegimegi ise endale sellise teise samba pensionifondi, kuhu meil on kasulik koguda sõltumata sellest, kas see on vabatahtlik või kohustuslik. Nii et meie reformisime oma pensionisamba juba varem ära...

Oma investeerimisstrateegias ei muuda me midagi. Tulevas kogudes ostame omale iga kuu juurde maailma juhtivate ettevõtete aktsiaid ning riikide võlakirju. Kui ka osa meie fondides kogujaid otsustab oma vara müüa, on mõju nende hinnale märkamatu. Niisiis: fondi mahu võimalik langus teise samba vabatahtlikuks muutmise tõttu ei kahjusta kuidagi meid, kes me kogumist jätkame.

Mis ma otsusest arvan? Minu arvates on üks muudatustest kogujate jaoks kindlalt positiivne: väljamaksetelt kaovad tarbetud piirangud juba eelpensionieas. Ülejäänud muudatuste mõju kogujale on täna veel teadmata (pensioni investeerimiskonto) või on need kogumise seisukohalt kasutud (teisest sambast lahkumise võimalus).

Ma ise jätkan loomulikult kogumist - ma lihtsalt ei tea ühtegi targemat asja, mida selle kahe protsendiga oma palgast ette võtta. Maksueelis annab lihtsalt teise samba investeeringutele nii suure edumaa, et rumal oleks seda kasutamata jätta.