Sambaid olgu rohkem, mitte vähem!

Lõpuks ometi on pensionireformiga selgus käes ja tulevased pensionärid saavad palju enda tuleviku heaoluks ära teha. Foto: Andras Kralla

Täna jõustunud pensionireform lahendab mitu pisipuudust pensionisüsteemis, aga teeb seda tõenäoliselt tuleviku põlvkondade arvel.

Kuigi investeerimisel mineviku põhjal on tulevikku ennustada keeruline, siis vast kõik suudavad kokku leppida, et tulevikuks rohkem säästa on mõistlikum kui vähem.