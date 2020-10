Liivamäe ja Vaarmetsa portfellide maht lubaks juba pensionile jääda

Kristjan Liivamägi (paremal püsti), Tarvo Vaarmets (keskel) ja Tõnn Talpsepp (vasakul) investeerimisfestivalil. Foto: Raul Mee

Finantsökonoomika doktorid Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmets ütlesid Äripäevale, et on oma investeerimisportfellis teinud häid otsuseid, mis on pakkunud tänavuses heitlikus keskkonnas kõrget tootlust. Passiivne tulu lubaks juba pensionile jääda, aga seda mehed niipea ei plaani.

Nii Liivamägi kui ka Vaarmets on oma portfellid kasvatanud nõnda suureks, et võiksid juba täna pensionile jääda.