Pfizeri koroonavaktsiin pani globaalsed aktsiaturud rallima

Positiivsed uudised koroonavaktsiini rindelt panid turud rallima. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Ravimitootja Pfizeri ja BioNTechi koostöös arendatud vaktsiin näitas uuringus üle ootuste häid tulemusi, mille peale on Euroopa börsid, USA futuurid ning ka Tallinki aktsia meeletult kerkinud.

Pfizer teatas esmaspäeval, et varajane vaktsiiniuuring viitas, et arenduses olev ravim on Covid-19 viiruse ennetamisel äärmiselt efektiivne.