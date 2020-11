Analüütikud ootavad Fortumilt kahjumit

Fortum Foto: Reuters/Scanpix

Soome energiafirma Fortum teatab homme oma kvartalitulemused, mis on oodatult nõrgad.

Kauppalehti kirjutab, et Fortumi äri iseloomustab suures osas hooajalisus – tugevaid tulemusi näitab firma aasta esimeses ja neljandas kvartalis. See tähendab, et möödunud kolmandast kvartalist suurt edu oodata ei ole.