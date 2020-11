Kilu: LHV Pank saab omale särava ja võimeka juhi

LHV Panga juhi kohalt lahkuv Erki Kilu. Foto: Andras Kralla

LHV Panga juhi kohalt lahkuv Erki Kilu ütles, et suuremad eesmärgid on pank täitnud ning Kadri Kiisel on võimekas ja kogenud juht, kes kannab edasi LHV väärtusi ja kultuuri.

Kilu sõnul on tal hea meel näha, et kunagi seatud visioon ja eesmärgid on realiseerunud. Tema sõnul jätkub LHV panga areng sama hoogsalt edasi ning grupi tasemel on nad laienemas veel kindlustusärisse ja nüüd uue pangaga ka Londonisse.