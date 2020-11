Maailma aktsiaturud tõusid uue rekordini

Shenzheni börs Hiinas. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma aktsiaturud tõusid täna uue rekordini, millele aitas USA turgudel toimunud korralik tõus. Investorid on muutunud näevad maailmamajanduse tulevikku järjest optimistlikumalt, vahendab Reuters.

Nüüd on juba suhteliselt kindel, et Joe Bidenist saab järgmine USA president. Nimelt teatas president Donald Trump, et teeb Bidenile ruumi oma administratsiooni ülesehitamiseks, andes talle ligipääsu presidendi igapäevastele raportitele ja rahastamisele.