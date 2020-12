Turud liiguvad optimistlikul kursil

Börsiindeksid on täna kergelt tõusnud. Foto: LIIS TREIMANN

Aasia börsid ja USA indeksifutuurid alustasid kauplemispäeva tõusuga, mida toetas eilne uudis USA tugevast tööjõuturust, kus töötutoetusi taotles oodatust tunduvalt väiksem arv inimesi.

S&P 500 futuurid on täna tõusnud 0,22%, Nasdaq 0,34% ja Dow Jones 0,21%. Euroopa futuurid on kergelt miinuses -0,2%. Aasia Dow on esimestel kauplemistundidel lisanud väärtust 0,47%, Hang Seng indeks 0,13% Shanghai kaupleb nulli lähedal.