Euroopa aktsiaturud võtsid suuna alla

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna võtnud suuna alla, sest Ühendriikide ja Hiina vahelised pinged vähendasid investorite huvi riskantsemate varade vastu, vahendab Reuters.

Stoxx 600 indeks, mis on viimase viie nädala jooksul tõusnud lausa 14 protsenti, on täna langenud 0,4 protsenti, 392,5 punktini. Kõige enam on täna odavnenud pangandussektori aktsiad, sest võlakirjade tootlus langes.