Volkswageni juht Apple’i autost: suur väljakutse

Volkswageni juht Herbert Diess elektriauto ID.3 prototüübis. Foto: Reuters/Scanpix

Autotootja Volkswageni juht Herbert Diess ütles, et rahast pungil tehnoloogiagigandid on autotööstusele hoopis suuremaks väljakutseks kui otsesed konkurendid, kirjutab Bloomberg.

Diess märkis LinkedIni postituses, et ootab uusi konkurente huviga, sest need toovad tööstusesse uusi oskusi. Ta viitas, et tehnoloogiafirmadel on sisuliselt põhjatud rahalised ressursid, mistõttu paneb see ka neid endid pingutama.