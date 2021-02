Swedbank ületas ootusi, aga aktsia kukub

Swedbanki neljanda kvartali tulemused olid oodatust paremad, millele aitas kaasa varahalduse üksuse kasv ning prognoositust väiksemad laenukahjud, vahendab Reuters.

Rootsi pangad on üldiselt suutnud hapusid laene vältida, kuigi koroonaviiruse tõttu on paljud ärid pidanud uksed sulgema. Nende laenukahjud on teiste Euroopa pankadega võrreldes väiksemad.