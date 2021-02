Snapi turuväärtus ületas 100 miljardi piiri

Kaamera ja tehnoloogiafirma Snapi turuväärtus tõusis esmakordselt 100 miljardi dollarini. Kasvule on kaasa aidanud interneti reklaamituru kiire taastumine, vahendab Bloomberg.

Snapchati omava ettevõtte aktsia on täna kallinenud kuni 3 protsenti. Morgan Stanley andis aktsiale täna ka ostusoovituse ja ütles, et käive ja kasum kasvavad oodatust kiiremini. Aktsia on alates oktoobrist kahekordistunud ning viimase aasta jooksul kallinenud neli korda. Snapi teenuseid hakati kasutama rohkem just koroonaviiruse kriisi puhkedes.