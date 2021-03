II sambast on raha välja võtnud 17% kogujatest

Pensionikeskuse statistikast selgub, et II sambast on otsustanud raha välja võtta juba 17 protsenti kogujatest. See on kokku üle 121 000 inimese.

Pensioni II sambast raha väljavõtmiseks on avalduse esitanud alates 1. jaanuarist 121 663 inimest. Pensionifondi vahetamiseks on avalduse teinud kokku 14 427 inimest.