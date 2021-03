Taastuvenergia on fossiilsete kütuste tootlust suurelt ületanud

Taastuvenergia tootjatesse tehtud investeeringud on pakkunud viimase kümnendi jooksul kordades suuremat tootlust kui fossiilseid kütuseid kasutavate ettevõtete aktsiad, kirjutab Bloomberg.

Tootluste erinevus on kümne aasta jooksul enam kui kolmekordne. Taoline erinevus on motiveerinud investoreid kapitali rohelise majanduse arengusse suunama, mis on võimaldanud taastuvenergia äridel oma tegevust laiendada, selgub Rahvusvahelise Energiaagentuuri ja Imperial College Business Schooli tehtud analüüsist.