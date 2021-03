Enamik Euroopa riike taastab AstraZeneca vaktsiini kasutamise

AstraZeneca koroonavaktsiini hindas Euroopa Ravimiamet sobivaks, misjärel jätkab enamik Euroopa riike vaktsiini manustamist. Foto: Mykola Tys, Zumapress/Scanpix

Pärast Euroopa regulaatori otsust taastas suurem osa Euroopa riike AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise, kuid mitu Skandinaavia riiki jäi endiselt ettevaatlikuks.

AstraZeneca vaktsiini puhul hindas Euroopa Ravimiamet, kes sellel on seost trombide tekkimisega, vahendab Reuters. Neljapäeval teatas järelevalve, et vaktsiin sobib kasutamiseks. Euroopa Ravimiamet kordas varasemat sõnumit, et AstraZeneca koroonavaktsiinist tekkiv kasu koroonaviirusega seotud surmade ja raskete haigusjuhtumite eest kaitsmisel on suurem kui võimalikud riskid. Samas märkis järelevalve, et ajutrombide ja vaktsiinisüstide vahelist seost ei saa lõplikult välistada.