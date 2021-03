Indeksifondid on II sambas pakkunud megatootlust – kas ikka tasub kogumine lõpetada?

Pensionifondide võrdluses domineerivad jätkuvalt indeksifondid, kes on kriisi põhjast alates kõrgeimat tootlust näidanud, parim fond on kahekordistunud. Kas II sambast on ikkagi mõtet lahkuda? Toome välja poolt- ja vastuargumendid.

Umbes aasta aega tagasi, 23. märtsil, jõudsid USA aktsiaturud kriisi põhja. Tallinna börs jõudis põhja 16. märtsil. Viimast aastat iseloomustab seega turgude jõuline taastumine. Näiteks Standard & Poor’s 500 indeks on aastaga kerkinud 73 protsenti, Tallinna börs on põhjadest taastunud 38 protsenti ning Euroopa Stoxx 600 indeks on lisanud 52 protsenti.