Intel ehitab Arizonasse 20 miljardi eest suured kiibitehased

Silt Inteli Arizona tehase juures. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma suurima kiibitootja aktsia langes ligi 4 protsenti ning ka teised sektori ettevõtted odavnesid, sest Intel teatas, et plaanib oma kiibitootmise mahtude suurendamiseks investeerida 20 miljardit dollarit, vahendab Reuters.

Intel teatas teisipäeval, et ehitab Arizonasse kaks uut tehast, mis on mõeldud välismaa klientidele kiipide tootmiseks. See esitab väljakutse kahele teisele suurfirmale maailmas, kes suudavad toota kõrgtehnoloogilisi kiipe – nendeks on maailmas uurim kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ning Lõuna-Korea Samsung Electronics Co.