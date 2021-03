Börsid liiguvad punases

Languses on nii Aasia turud kui ka Euroopa ja USA futuurid. Foto: AFP/Scanpix

Aasia aktsiaturud ning ka Euroopa ja USA futuurid on kolmapäeval languses. Turge hoiavad surve all riigivõlakirjade intresside kasv ja USA investeerimispanga probleemid.

Aasia aktsiaturud on täna languses. Jaapani börsiindeks Nikkei 225 on kukkunud 0,9%, Hongkongi Hang Seng on miinuses 0,4% ja Shanghai aktsiaindeks on langenud 0,6%.