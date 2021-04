Raul Puusepp: kui poed on suletud, on ikka päris keeruline kasumit teenida

Tallinna Kaubamaja juhatuse esimehe Raul Puusepa hinnangul järgneb rasketele aegadele kiire taastmine. Foto: Andres Haabu

Tallinna Kaubamaja juhatuse esimehe Raul Puusepa sõnul on ettevõtte kasumi langus ootuspärane, kuna pingutustele vaatamata ei ole võimalik suletud kauplustega kuidagi kasumit teenida. Siiski arvab Puusepp, et sel aastal ootab kaubandust ees oodatust kiirem kasv.

Eile teatas Tallinna Kaubamaja Gupp, et ettevõtte esimese kvartali puhaskasum langes 47 protsenti, 2,2 miljoni euroni. Puusepa sõnul on tulemused olukorda arvestades ootuspärased, kuna poed on koroonakriisi tõttu pikalt suletud olnud. „Kogu selle kevade murettekitavad COVIDi-numbrid on vajutanud oma pitseri kaubandusele ja erinevalt eelmisest aastast oli kaubanduse sulgemine palju laialdasem,“ tõdes Puusepp.