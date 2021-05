Väärtusinvesteerimisest tänapäevases võtmes

Aktsiaturud on pidevas muutuses, eriti käesoleval sajandil. Vastavalt sellele tuleb kohandada ka investeerimisstrateegiaid, mis on kunagistele ajaloo edukaimatele investoritele edu toonud.

Marcus Hernhag annab selgeid juhised, kuidas hoiduda „väärtuslõksudest“ ja edukate investorite tehtud vigadest. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kuigi põhiprintsiibid on samad, kirjutab Marcus Hernhag oma raamatus „Leia maailma parimad aktsiad“ väärtusinvesteerimisest tänapäevases võtmes, mis tooks edu ka praegustele investoritele.