Pandeemia ajal koguti enam kui 5 triljonit dollarit sääste

Tarbijad võivad oma säästud koroonaviiruse piirangute eemaldamisel suures osas majandusse paisata. Foto: Reuters/Scanpix

Inimesed üle maailma on alates koroonaviiruse pandeemiast suurendanud oma sääste rohkem kui 5 triljoni dollari võrra. Nüüd on tarbijate kindlustunne kasvamas, mis tekitab olukorra, kus kulutamine võib hakata märgatavalt tõusma, vahendab Financial Times.

Kodumajapidamised üle maailma kogusid 2019. aastaga võrreldes esimese kvartali lõpuks sääste 5,4 triljonit dollari võrra rohkem – see moodustab maailma kogutoodangust enam kui 6 protsenti, selgub reitinguagentuuri Moody’s andmetest.