Renault' käive vähenes viiendat kvartalit järjest

Renault' käivet vähendasid koroonaviirus, ebasoodsad valuutakursid ja puudus pooljuhtidest. Foto: Reuters/Scanpix

Prantsusmaa autotootja Renault teatas neljapäeval, et ettevõtte käive vähenes esimeses kvartalis juba viiendat kvartalit järjest. Ettevõttel on raskusi koroonaviiruse pandeemiaga toimetulekul, vahendab Reuters.

Eelmisel juulil ettevõtte juhiks saanud Luca de Meo juhtimisel on Renault' eesmärk toota vähem autosid ning keskenduda autodele, mille marginaalid on kõrgemad. See strateegia on vaikselt ka juba vilja kandmas.