Tulemused viisid Ekspress Grupi aktsia langusesse

Balti turul on täna hommikul kõige nõrgemat tulemust näidanud Tallinna börs. Foto: Liis Treimann

Tallinna börs on täna Balti turul näidanud kõige nõrgemat tulemust. Euroopa börsid on avanenud peamiselt rohelises, kuid Aasia turud lõpetasid nädala langusega.

Tallinna börs tõusis esimesel kauplemistunnil 0,15 protsenti, kuid läks kohe uuesti langusesse ja kaupleb nüüd nulli lähedal. Balti börsil on kõige enam täna tõusnud Vilniuse börs, mis on 0,3 protsendiga rohelises. Riia indeks on kerkinud 0,1 protsendi.