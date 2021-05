Nordecon sõlmis ligi 4 miljoni eurose lepingu

Nordecon. Foto: Raul Mee

Nordecon teatas, et on sõlminud lepingu Saue linnas kortermaja ehitamiseks. Lepingu maht on 3,6 miljonit eurot.

Nordecon ja Estmap Capital grupi ettevõte Kinnistud S OÜ sõlmisid lepingu Saue linna 48 korteriga kortermaja ehitamiseks. Planeeritav maja asub Kuuseheki tänaval ning on A-klassi energiamärgisega.