Nordeconi juht aktsia langusest: eks analüüse avaldatakse ikka

Nordecon ASi juht Gerd Müller. Foto: Liis Treimann

Nordeconi juht Gerd Müller ütles, et sisendite ja toormete hinnatõus on ka Nordeconi jaoks juba märkimisväärne risk, aga Nordeconi aktsia hinnalangus teda ei morjenda.

LHV avaldas sellel nädalal analüüsi, kus seadis Nordeconi aktsia hinnasihiks 1–1,1 eurot. Pärast uudist on aktsia langenud 12 protsenti. Müller kommenteeris, et pangad avaldavad ikka analüüse ning mingit hinnangut ta sellele anda ei soovi. “Analüütikud katavad ju enamiku Tallinna börsi ettevõtteid, eks see on järjekordne analüüs,” nentis ta.