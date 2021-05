Aasia börsid liiguvad erisuunaliselt

Aasias on suuremas languses Hiina börs, kuid Jaapani indeks liigub rohelises. Foto: Eugene Hoshiko

Aasias on Hiina börs täna languses, kuid Jaapani indeks liigub plusspoolel. USA ja Euroopa turgudele ennustavad futuurid tõusupäeva.

Aasias veab täna tõusu Taiwani börsiindeks, mis on kerkinud 1,6 protsenti. Plusspoolel liigub ka Jaapani Nikkei 225, mis on kerkinud 0,8 protsenti. Samuti on rohelises on Aasia 30 suurettevõtet koondav Asia Dow, mis on kallinenud 0,6 protsenti.