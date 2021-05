Roosaare: see aktsia võib kahekordistuda

Investor Jaak Roosaare. Foto: Liis Treimann

Milline võiks olla Balti börsi lubavaim aktsia? Endale sümpaatse ideena tõi investor Jaak Roosaare välja Novaturase, mis võib tema sõnul kriisist väljudes potentsiaalselt kahekordistuda, rääkis ta Äripäeva veebikoolitusel "Kuidas leida maailma parimaid aktsiaid".

“Nad on kulusid palju kärpinud ja kui suudavad hoida madalat kulubaasi, siis neil võiks olla päris kasumlik tulevik. Mulle meeldib ka see, et seal on uued omanikud. Ma arvan, et see on selline ettevõte, mis võiks kahekordistuda,” ütles Roosaare koolitusel.