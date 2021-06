Euroopa turud on tõusmas kolmandat nädalat järjest

Pulli ja karu kujud Frankfurdi börsi ees. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna veidi langenud ning investorid on enne USA tööturu raportit ettevaatlikud. Samas on Euroopa turud kallinemas juba kolmandat nädalat järjest, sest regiooni majandusele oodatakse kiiret taastumist, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna odavnenud 0,1 protsenti, indeks kaupleb kõigi aegade rekordist veidi madalamal. Viimati jõudis indeks rekordini selle nädala alguses. Terve nädala lõikes on Stoxx 600 kallinenud 0,5 protsenti, millele on hoogu juurde andnud autotootjate ja toorainesektori aktsiate kallinemine.